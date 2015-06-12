Мінінфраструктури має перевіряти ефективність оренди портів – Спецкомісія ВРУ

Про це йдеться в проекті рішення комісії, яку опублікував на своїй сторінці в Facebook глава спецкомісії народний депутат Борис Філатов.

Так, за рішенням комісії, Мінінфраструктури та Фонд Державного майна при залученні приватного капіталу до управління держмайном повинні оцінювати переваги і недоліки кожного укладеного договору оренди (або будь-якої іншої форми інвестування) як для конкретного державного підприємства, так і для державного бюджету в цілому. Крім того, зазначені відомства зобов'язані вжити всі необхідні заходи, щоб не допустити в майбутньому необґрунтованого і безсистемного подрібнення цілісних майнових комплексів.

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Нагадаємо, 10-11 червня в Одесі проходило виїзне засідання Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації. Одне з головних питань порядку денного - ефективне використання портової інфраструктури та перевірка необгрунтованих договорів оренди об'єктів портового майна. Раніше парламентарії заявили, що використання оренди як форми державно-приватного партнерства часто невиправдане і призводить до зловживань.