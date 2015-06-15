До Донецька і назад рух автотранспорту закрито - ДАІ

Про це повідомили у прес-службі управління ДАІ на Донеччині.

Зазначається, що з 15 червня закрито рух автотранспорту автодорогою "Слов'янськ – Донецьк – Маріуполь" від міста Волноваха до міста Донецьк та у зворотному напрямку.

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Рух автодорогою "Донецьк – Запоріжжя" з Донецька до Курахового та у зворотному напрямку закрито.

У міліції зазначають, що про відновлення руху буде повідомлено додатково.