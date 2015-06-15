До Донецька і назад рух автотранспорту закрито - ДАІ
10:55, 15 червня 2015Транспорт/Звя'зок
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Рух транспорту у напрямку Донецька і назад закрили.
Про відновлення руху повідомлять додатково / Фото УНІАН
Про це повідомили у прес-службі управління ДАІ на Донеччині.
Зазначається, що з 15 червня закрито рух автотранспорту автодорогою "Слов'янськ – Донецьк – Маріуполь" від міста Волноваха до міста Донецьк та у зворотному напрямку.
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Рух автодорогою "Донецьк – Запоріжжя" з Донецька до Курахового та у зворотному напрямку закрито.
У міліції зазначають, що про відновлення руху буде повідомлено додатково.
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