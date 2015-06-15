У Франції відкрився авіасалон Le Bourget: Україна представить новий Ан-178

В аеропорту Ле Бурже під Парижем почав роботу знаменитий авіасалон Le Bourget-2015, який пройде з 15 по 21 червня 2015 року. В цілому у комерційній виставці візьмуть участь понад 2260 компаній з 47 країн.

Однією з головних новинок в Парижі стане розробка українського літакобудівного концерну "Антонов" - двомоторний військово-транспортний Ан-178, створений на базі цивільного близькомагістрального літака Ан-158.

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Також «Антонов» представить проект легкого багатоцільового транспортного літака нового покоління Ан-132.

Проект нового Ан-132 створений для заміни вже відомих літаків Ан-32 і Ан-26, і буде використовуватися для транспортування різних вантажів масою більше 9 тонн на ближньо- і середньо магістральних маршрутах.

За оцінками підприємства, потреба ринку в літаках типу Ан-132 на найближчі 20 років становить близько 900 одиниць, а в літаках типу Ан-178 - 1100 одиниць.

Як пише «Європейська правда» , європейський авіабудівний концерн Airbus представить військово-транспортний літак А400М.

Під час першого випробувального польоту машини в травні сталася катастрофа: лайнер зазнав аварії через хвилину після зльоту з аеродрому в Севільї, екіпаж загинув.

Також Airbus покаже новий далекомагістральний пасажирський літак Airbus A350 XWB, який введений в експлуатацію на початку 2015 року, і найбільший у світі серійний авіалайнер Airbus A380.

Канадський виробник Bombardier представить дві новинки: регіональні літаки СSeries. Один з них розрахований на 110 пасажирів, інший - на 130.