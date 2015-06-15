Директор Іллічівського порту просить захистити його від "особистої неприязні" заступника голови Мінінфраструктури

Директор ДП "Іллічівський морський торговельний порт" Юрій Крук просить міністра інфраструктури Андрія Пивоварського замінити голову постійно діючої комісії Міністерства інфраструктури України для проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектора економіки - Володимира Шульмейстера на час проведення конкурсного відбору керівника ДП "ІМТП" на менш "зацікавлену" особу.

Про це йдеться в листі Крука на ім'я Пивоварського, пишуть "Українські Новини".

"Під час вирішення таких стратегічних питань, як визначення долі найбільшого як за територією, так і за чисельністю працівників морського порту України, немає місця для особистої неприязні. Тому заради об'єктивного підходу членів комісії до конкурсантів, прошу вас замінити голову постійно діючої комісії", - йдеться в тексті листа.

За словами Крука, Шульмейстер ще на підготовчому етапі проведення конкурсного відбору, дозволив собі проявляти відкриту неповагу до ряду кандидатів на посаду директора, в тому числі - самого Крука. При цьому він наводить у приклад образливі висловлювання Шульмейстера, які стали надбанням гласності завдяки публікації в соцмережі Фейсбук ведучого програми "Перша шпальта" Андрія Юхименка.

"Така поведінка неприпустима і підкреслює його упереджене, негативне ставлення до мене особисто, що не дасть йому можливості об'єктивно оцінити моє конкурсну пропозицію. Додатково зазначу, що інші члени комісії є підлеглими Шульмейстера і позиція безпосереднього керівника може вплинути на їхнє рішення, тому голосування членів комісії за кандидатів на ті чи інші посади повинно бути таємним - як на справжніх виборах", - повідомляє директор ДП.

Крук нагадує, що конкурсний відбір нового директора ДП відбудеться вже 22 червня. "Загальновідомо, що від роботи керівника підприємства залежить його успішність, формування політики подальшого розвитку, а в нинішніх умовах жорсткої конкурентної боротьби - забезпечення життєдіяльності. Звертаюся до вас особисто з проханням забезпечити дотримання принципів демократії під час проведення конкурсного відбору керівника ДП «ІМТП», з метою недопущення негативних наслідків помилкових призначень на цю посаду", - звертається до міністра чинний директор.

Раніше ведучий програми "Перша шпальта" і редактор журналу "Новое время" Андрій Юхименко опублікував на своїй сторінці в Facebook пост за результатами спілкування з першим заступником міністра інфраструктури Володимиром Шульмейстером.

У своєму пості журналіст розповідає, як під час інтерв'ю заступник міністра образливо відгукнувся про начальника Іллічівського морського торговельного порту Крука.

"Чи потрібно говорити, що за такої політики нас чекають нові кадрові скандали і суди з тими, хто вважає себе безпідставно скривдженими? Чи не дискредитує це саму ідею євроінтеграції? Це загальні питання! Конкретні - так за якими ж критеріями, хто і з якими прізвищами відбиратиме чиновників?", - резюмував Юхименко.