У Франції на авіасалоні Le Bourget не буде "живої" російської авіатехніки

Натурні зразки російської бойової авіаційної техніки не будуть представлені на Міжнародному авіакосмічному салоні Paris Air Show-2015. Представник Ростеху заявив, що це пов'язано з маркетинговою стратегією держкорпорації.

"Цього разу ми не плануємо представляти натурні зразки бойової авіаційної техніки. Повинен зазначити, в першу чергу, відмова від презентації натурних зразків пов'язана з маркетинговою стратегією держкорпорації", — сказав РІА Новини на авіасалоні представник Ростеху.

Тонкощі нової політики співрозмовник агентства пояснювати не став, але підкреслив, що "Ле Бурже для російської авіації — знакове місце".

Крім того, він підтвердив намір спецекспортера озброєння і військової техніки Рособоронекспорту, що входить в Ростех, провести в рамках виставки зустрічі з традиційними і перспективними партнерами з країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону і Латинської Америки, а також переговори з європейськими партнерами.

Міжнародний авіаційно-космічний салон Paris Air Show відкривсяв аеропорту Ле Бурже в 12 кілометрах на північний схід від Парижа в понеділок 15 червня і триватиме до 21 червня 2015 року.

Паризький авіасалон Ле Бурже (Le Bourget) — один із найбільших авіасалонів у світі, він проходить один раз на два роки. Виставці більше ста років, і вона вважається найбільшою і найбільш престижною в авіакосмічній сфері торгівлі.