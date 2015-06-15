З 2017 року в Україні планують ввести плату за проїзд для вантажівок вагою понад 12 тонн

Про це сказано в проекті "Дорожньої карти розвитку дорожньої галузі на період 2015-2017 років", опублікованому на сайті міністерства.

«Підвищення ставок на підакцизні товари для наповнення місцевих (територіальних) дорожніх фондів (за результатами громадського обговорення доцільності такого заходу)», - сказано в документі.

У прес-службі міністерства УНІАН уточнили, що йдеться про такі підакцизні товари, як паливо, шини до автомобілів, моторні масла тощо.

У документі сказано, що міністерство має намір цього року розробити необхідні зміни до законів України і подати їх на розгляд у Кабінет міністрів і Верховну Раду.

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Крім того, карта розвитку дорожньої галузі передбачає розробку законопроектів та проекту постанови Кабміну з метою запровадження плати за проїзд вантажного транспорту вагою понад 12 тонн для відшкодування шкоди, завданої автомобільним дорогам.

Зокрема, міністерство має намір цього року розробити законопроекти і подати їх на розгляд у Кабмін і Раду, у 2016 році – розробити проект постанови Кабміну для визначення переліку доріг і вартості плати; також міністерство очікує його схвалення урядом, а в 2017 році – запровадити плату для вантажного транспорту.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра інфраструктури Андрія Пивоварського, в 2016 році Мінінфраструктури створить спеціальний фонд для відрахування акцизного збору з продажу палива, яке на 100% використовуватиметься для фінансування ремонту та будівництва автодоріг.

Раніше в інтерв'ю ЗМІ керівник дорожнього департаменту Мінінфраструктури Роман Хміль заявив, що рівень акцизу на паливо в Україні в рази нижчий, ніж у європейських країнах, і може бути збільшений з 20% до 35-50%.

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Водночас, на думку експертів у транспортній галузі, ініціатива Міністерства інфраструктури про підвищення акцизу на паливо призведе до ще більшого падіння споживання бензину, посилення тінізації ринку і, як наслідок, зменшення податкових надходжень до держбюджету. Крім того, цей крок неминуче призведе до збільшення цін на пальне для автомобілістів. Опитані УНІАН експерти вважають, що така ініціатива без проведення реформ і ліквідації корупційних схем у дорожній галузі є абсолютно неефективним методом.