"Київстар" запустив 3G в Києві та області

Один із найбільших операторів мобільного зв'язку «Київстар» з 16 червня запустив у комерційну експлуатацію мережу третього покоління 3G для абонентів Києва та 23 міст Київської області, повідомила прес-служба компанії.

«Київстар» відкрив для всіх клієнтів мережу 3G, яка повністю покриває столицю України і 23 міста Київської області, включаючи міжнародний аеропорт «Бориспіль», - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, крім столиці України, 3G-зв'язок доступний також у таких населених пунктах передмістя: Бориспіль, Віта-Поштова, Вишневе, Вишгород, Гора, Коцюбинське, Крюківщина, Лісники, Мархальовка, Новосілки, Нові Петрівці, Петровське, Проліски, Софіївська Борщагівка, Старі Петрівці, Щасливе, Петропавлівська Борщагівка, Романків, Ходосівка, Хотів, Хотянівка, Чабани, Чайка.

При цьому зазначені населені пункти 3G-мережа оператора покриває повністю за принципом «суцільного покриття». Роботу зв'язку третього покоління на цій території забезпечують близько 700 базових станцій Ericsson.

«Скористатися послугами 3G-мережі можуть всі абоненти оператора, мобільні пристрої яких підтримують цей стандарт зв'язку. «Київстар» надає швидкісний мобільний Інтернет за технологією HSPA+ з максимальною швидкістю передачі даних до 42 Мбіт/с», - відзначають в компанії.

Як повідомляв УНІАН, з 14 травня «Київстар» запустив 3G-мережу в Києві в тестовому режимі. Раніше оператор почав надавати комерційні 3G-послуги у Львові та передмісті, а також у Броварах.

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Довідка УНІАН. Український оператор стільникового зв'язку «Київстар» заснований в 1994 році. Компанія надає послуги мобільного, фіксованого зв'язку та широкосмугового доступу в Інтернет.

Кількість абонентів мобільного зв'язку оператора становить понад 26 млн користувачів.

Акціонером «Київстар» є міжнародний холдинг VimpelCom.