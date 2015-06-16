У Європі продовжують зростати продажі легкових автомобілів

Продажі нових легкових автомобілів у країнах Європейського Союзу (без урахування Мальти) у січні-травні 2015 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилися на 6,8% - до 5,805 млн одиниць, повідомляється в звіті Асоціації європейських виробників автомобілів (ACEA).

З урахуванням авторинків в Ісландії, Норвегії та Швейцарії, за перші п'ять місяців поточного року рівень продажів зріс на 6,7% - до 6 млн одиниць.

Згідно з опублікованими даними, за аналізований період всі основні європейські ринки показали зростання. Реєстрації автомобілів в Іспанії зросла на 21,7%, Італії - 15,2%, Великобританії - 5,7%, Франції - 3,8% та Німеччині – 3,6%.

У той же час, в травні 2015 року в порівнянні з торішнім показником продажі авто в ЄС збільшилися на 1,3% - до 1,109 млн одиниць, а з урахуванням Ісландії, Норвегії та Швейцарії - на 1,4%, до 1,151 млн. шт. Як відзначили в асоціації, незважаючи на те, що зростання продажів триває 21-й місяць поспіль, показники травня були найнижчими з початку поточного року.

Зокрема, на найбільших європейських авторинках у Німеччині та Франції був відзначений спад продажів на 6,7% і 3,5% відповідно. При цьому в Іспанії зростання становило 14%, Італії - 10,8%, Великобританії - 2,4%. Тим не менш лідерами за обсягом продажів, як і раніше, залишаються Німеччина - 256 тис. авто і Великобританія - 198 тис., а на третьому місці, потіснивши Францію, виявилася Італія - 146 тис. авто.

Лідером європейського авторинку залишається концерн Volkswagen. Ринкова частка компанії в травні 2015 року порівняно з травнем 2014 року дещо скоротилася - до 25,7% з 26,6%, а продажі в порівнянні з торішнім результатом скоротилися на 2% – до 295,7 тис. автомобілів. При цьому бренди, що входять в концерн, крім Porsche, який показав зростання на 12%, також скоротили продажі. Зокрема, Volkswagen - на 1%, Audi - на 5,9%, Skoda - на 0,5%.

Головний конкурент Volkswagen автомобільний концерн PSA Group, що об'єднує бренди Peugeot і Citroen, у травні порівняно з травнем минулого року скоротив обсяг продажів на 5,2% - до 117,1 тис. одиниць, а частка компанії незначно скоротилася до 10,2%.

Компанія Renault, що займає третє місце на європейському авторинку, збільшила продажі в травні на 5,4% – до 108,5 тис. авто, частка компанії на ринку зросла до 9,4% з 9,1%.

Скоротили продажі компанія Ford на 0,6%, Opel Group - на 5%. Збільшили продажі BMW - на 7,9%, FCA - на 9%, Daimler - на 11,5% (в тому числі бренд Mercedes – на 5,3%).

Продажі японських автовиробників Toyota і Mazda в Європі скоротилися в минулому місяці відповідно на 5,3% і 0,5%, а Nissan - зросли на 13,7%. Корейські Hyundai і Kia показали зростання на 3,5% і 7,7%.

Як повідомляв УНІАН, продажі нових легкових автомобілів у країнах Європейського Союзу (без урахування Мальти) у січні-квітні 2015 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилися на 8,2% - до 4,7 млн авто. За підсумками 2014 року продажі нових легкових автомобілів в ЄС збільшилися на 5,7% - до 12,55 млн одиниць.

В Україні за перші чотири місяці 2015 року продажі нових легкових автомобілів зменшилися майже на 76% - до 10,837 тис. одиниць.

Довідка УНІАН. ACEA - Асоціація європейських виробників автомобілів, створена як лобістська організація європейських автовиробників.