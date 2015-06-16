Потяги до Криму найближчим часом не ходитимуть - Держприкордонслужба

Про це на прес-конференції в Києві 16 червня сказав помічник голови українського прикордонного відомства, начальник прес-служби Олег Слободян, передають «Крим.Реалії».

«Залізничне сполучення зупинено і відновлено найближчим часом не буде», – заявив Слободян.

Він зазначив, що в затвердженому Кабінетом Міністрів порядку перетинання адміністративного кордону з Кримом багато уваги приділяється залізничному сполученню через те, що документ розроблявся, коли до Криму ходили потяги.

Раніше «Укрзалізниця» також виключала відновлення сполучення з півостровом.

З 27 грудня 2014 року «Укрзалізниця» з метою забезпечення безпеки припинила залізничне сполучення з Кримом, а також скасувала міжнародні поїзди, що курсують на півострів. Поїзди кримського напрямку тепер доїжджають до Новоолексіївки та Херсона.

Кабінет міністрів України 4 червня затвердив порядок перетинання адміністративного кордону з анексованим Росією Кримом.