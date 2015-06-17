Придніпровська залізниця підвищила вартість проїзду в приміських електричках

Про це йдеться в повідомленні на сайті Придніпровської залізниці. Зазначається, що вартість проїзду приміськими поїздами магістралі зросте на 10-48% у залежності від дальності поїздки.

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Перші два тарифні пояси (дальність поїздки від 1 до 5 км (1-й) та від 6 до 10 км (2-й)), якими користується найбільша кількість пасажирів, здорожчають мінімально - на 10%.

У повідомленні йдеться, що підвищення тарифів на пасажирські перевезення у приміському сполученні обумовлене різким підвищенням цін на пально-мастильні матеріали, електроенергію, матеріали тощо, що, своєю чергою, суттєво збільшило експлуатаційні витрати залізниці.

Нові тарифи погоджено з Дніпропетровською та Запорізькою держадміністраціями.