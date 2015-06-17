Провідна китайська автокомпанія BYD пішла з Росії

У Росії припинені продажі автомобілів китайської компанії BYD, а офіційний дилер машин офіційно закрив свій бізнес, пишуть "Известия".

Відразу в декількох автосалонах, які здійснювали раніше реалізацію автомобілів BYD, «Известиям» повідомили, що припинили продаж машин цієї марки.

Читайте такожБанки Китаю через санкції зайняли дуже обережну позицію щодо Росії - ЗМІАвтомобілі BYD з'явилися на російському ринку в середині 2000-х років. У 2010 році збірка седана F3 була організована на нині збанкрутілому заводі «ТагАЗ». Тоді ці китайські машини користувалися відносно стабільним попитом. Наприклад, за 2008 рік, згідно зі статистикою Асоціації європейського бізнесу (АЄБ), було продано 5,3 тис. машин цієї марки. Однак за 2009 рік попит на BYD скоротився на 81% (до 1 тис. шт), і в 2011 році китайці вперше пішли з російського ринку. Залишки автомобілів малими партіями (100-150 шт у рік) розпродавалися аж до січня 2014 року, коли представники BYD знову оголосили про рішення вийти на російський ринок.

Відхід компанії з ринку не зашкодить її іміджу в Росії, переконаний керуючий партнер консалтингової компанії EURussia Partners Іван Бончев. Експерт зазначив, що якщо BYD надумають повернутися в третій раз, то знайдуть якесь число покупців дешевих китайських машин.

Проте автомобілісти, які втратили сервісне і гарантійне обслуговування, не зможуть отримати компенсації, запевняють юристи.