Повернення кораблів України з окупованого Криму зависло - Генштаб ЗСУ

Про це повідомив начальник прес-служби Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов, передає "Крим.Реалії".

"Згідно з офіційними даними, на території Автономної Республіки Крим 35 одиниць кораблів, катерів і суден забезпечення, в тому числі й ті кораблі, які є бойовими", - зазначив він.

Зокрема, йдеться про корвет «Тернопіль», «Луцьк», «Хмельницький», ракетний корвет «Придніпров'я», кораблі управління «Славутич», морські тральщики «Чернігів» та «Черкаси», великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський», підводний човен «Запоріжжя» та інші судна і кораблі забезпечення.

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Крім того, на території окупованого Криму залишилися дві одиниці літаючого човна БЕ-12, літак і один вертоліт Мі-9.

"Кораблі, які дислокувалися раніше в Севастополі, в бухті Куриній, переведені в інші бухти і наразі їхнє місцеперебування невідоме. Судна, які перебували раніше в бухті Донузлав, як і раніше, стоять там", - сказав Селезньов.

Наразі ЗСУ готові до переміщення техніки на територію материкової України, однак потрібні відповідні домовленості України та Росії.

Раніше Тимчук повідомляв, що вартість матеріальних активів ВМС України, які залишилися в Криму і Севастополі, в плані морських номенклатур озброєнь командування ВМС і центральних органів забезпечення (за оперативниму обліком командування ВМС) склала 1 млрд 495 млн грн.