ДАІ частково відкрила рух автотранспорту до Донецька

Про це УНІАН повідомили в Управлінні ДАІ ГУ МВС України в Донецькій області.

«Рух автотранспорту до м. Донецьк відкритий автодорогою «Слов’янськ – Донецьк – Маріуполь» та автодорогою «Красний Лиман – Артемівськ – Горлівка», - зазначається у повідомленні.

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Також рух автодорогою «Маріуполь – Новоазовськ» відкритий від м. Маріуполь до Гнутового.

Залишається закритим рух автодорогою «Донецьк – Запоріжжя» з м. Донецьк до м. Курахове та у зворотному напрямку.

Як повідомляв УНІАН, з 15 червня рух автотранспорту до Донецька та у зворотному напрямку був закритий.