Голова "Укрзалізниці" пообіцяв вирішити проблеми з паливом найближчим часом

Про це повідомляє прес-служба держкомпанії.

"У найближчі дні буде поставлено 4 тисячі тонн дизпалива", - йдеться в повідомленні, передає Економічна правда.

"Керівництво "Укрзалізниці" взяло під особистий контроль ситуацію, яка склалася навколо поставок дизпалива для залізничної галузі. У зв'язку зі значним зменшенням запасів дизпалива проведені екстрені переговори з постачальником з приводу збільшення поставок. Найближчим часом проблему вирішимо", - зазначив Бланк.

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За словами голови "Укрзалізниці", він подякував компанії - постачальнику за співпрацю і перегляд умов поставки дизпалива.

Як зазначив Бланк, проблема з паливом виникла через тимчасові недоліки у роботі підприємства "Укрзалізничпостач", відповідального за матеріально-технічне забезпечення залізниці. "Винні будуть притягнуті до відповідальності", - резюмував Бланк.

Як повідомлялося раніше, станом на 16 червня у всіх шести залізниць залишалося всього 1192 тонни дизпалива при планових резервах в 18 тисяч тонн.

Такої кількості палива "Укрзалізниці" вистачить лише на тридцять п'ять годин роботи з урахуванням середньодобового споживання в 838 тонн.

Особливо критична ситуація склалася на Південно-Західній залізниці. У наявності в ПЗЗ 41 тонна дизпалива, тобто менше ніж на півдня роботи.

В цілому за рік "Укрзалізниця" споживає близько 400 тисяч тонн дизпалива.