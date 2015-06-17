Дороги в Україні найближчим часом будуть ремонтувати тільки частково - "Укравтодор"

«Несвоєчасне виділення коштів із державного бюджету на проведення поточного дрібного ремонту автомобільних доріг загального користування є основною перепоною для виконання запланованих обсягів робіт у встановлені строки», - сказано в повідомленні прес-служби "Укравтодору".

Згідно з повідомленням, на період березень-травень 2015 року передбачено виділення 1 млрд грн, за рахунок яких дорожники мали підготувати мережу українських доріг до початку туристичного сезону і в повному обсязі ліквідувати ями на дорогах державного значення, однак станом на початок червня Держказначейство виділило лише 740 млн грн.

У повідомленні зазначається, що "Укравтодор" своєчасно надає Міністерству фінансів вичерпну інформацію про використання коштів, у тому числі з господарської діяльності підрядних підприємств.

«Але платежі, визначені помісячним планом асигнувань держбюджету, надходять службам автомобільних доріг у областях із запізненням на один-два, а іноді й три місяці. Таким чином, кошти на витрати, передбачені на квітень, були отримані лише в середині травня, а травневі кошти надійшли лише 16 червня", - підкреслили в прес-службі.

У повідомленні «Укравтодору» наводяться дані про щотижневе виконання ремонту в квітні й на початку травня. Так, обсяги ремонтних робіт у цей період сягали 400 тис. кв. м на тиждень, а вже з кінця травня через нестачу фінансування темпи проведення ремонту скоротилися втричі й становлять не більше 140 тис. кв. м на тиждень.

У повідомленні також зазначається, що через хронічне недофінансування галузі більшість необхідних ремонтних робіт виконується в борг, як наслідок, облавтодори заборгували працівникам 125 млн грн, а постачальникам - 900 млн грн.

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Згідно з повідомленням, цього року за рахунок виконання робіт авансом за перші три місяці ремонтно-будівельного сезону дорожники усунули дефекти на дорожньому покритті загальною площею 2,8 млн кв. м, у тому числі 2,3 млн кв. м – на автомобільних дорогах державного значення.

За даними прес-служби «Укравтодору», вартість ліквідації 1 кв. м ямковості коливається в межах від 150 до 450 грн.

Також повідомляється, що обсяг ямковості на автомобільних дорогах загального користування з початку цього року становить 8,5 млн кв. м, із них 3,5 млн кв. м – на дорогах державного значення та майже 5 млн кв. м – на дорогах місцевого значення.

Крім того, вже близько 4,1 тис. км автомобільних доріг загального користування не підлягають відновленню шляхом проведення ямкового ремонту з причини втрати несучої здатності.

Як повідомляв УНІАН, плановий ямковий ремонт автодоріг, що перебувають на балансі "Укравтодору", планується завершити до липня цього року.

У держбюджеті на 2015 рік на фінансування дорожнього господарства закладено 25,5 млрд грн, із них близько 3,4 млрд грн буде витрачено на ремонт і будівництво дорожньої мережі, решта суми буде направлена на погашення боргових зобов'язань "Укравтодору".

За словами керівництва "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг оцінюється в 60 млрд грн. При цьому понад 90% українських доріг потребують капітального ремонту або реконструкції.

16 березня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк з метою підвищення безпеки на українських дорогах доручив "Укравтодору" терміново використовувати на ремонт доріг виділений з бюджету 1 млрд грн.

Щорічно в Україні закатуються асфальтом до 3 млн кв. м ям. У 2013-2014 роках на ці цілі було витрачено до 600 млн грн.