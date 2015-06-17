Уряд розслідує причини зриву поставок палива для залізниці - Вощевський

У найближчі дні уряд назве винних у зриві поставок палива для «Укрзалізниці». Про це журналістам повідомив віце-прем'єр-міністр України Валерій Вощевський. «Через кілька днів я доповім про результати перевірки», - пояснив чиновник, коментуючи питання про дії керівництва «Укрзалізничпостач», які поставили під загрозу роботу залізниці.

Трохи раніше глава «Укрзалізниці» Максим Бланк заявив про те, що проблема з паливом на залізниці буде вирішена вже сьогодні. У найближчі дні залізницям, що входять до складу держкомпанії, буде поставлено 4 тисячі тонн дизпалива.

«Керівництво «Укрзалізниці» взяло під особистий контроль ситуацію, яка склалася навколо поставок дизпалива для залізничної галузі. У зв'язку зі значним зменшенням запасів дизпалива проведено екстрені переговори з постачальником щодо збільшення постачань. Найближчим часом проблему вирішимо», - зазначив Максим Бланк.

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За словами глави «Укрзалізниці», він подякував компанії-постачальнику за співпрацю і перегляд умов поставки дизпалива.

Як зазначив Максим Бланк, проблема з паливом виникла через тимчасові недоліки у роботі підприємства «Укрзалізничпостач», відповідального за матеріально-технічне забезпечення залізниці. «Винні будуть притягнуті до відповідальності», - резюмував Бланк.

Нагадаємо, що станом на 16 червня у всіх шести залізниць залишалося всього 1192 тонни «солярки» при планових резервах 18 тисяч тонн. Такої кількості палива «Укрзалізниці» вистачить лише на тридцять п'ять годин роботи з урахуванням середньодобового споживання в 838 тонн. Особливо критична ситуація склалася на Південно-Західній залізниці. У наявності в ПЗЗ перебувала 41 тонна дизпалива, тобто менш ніж на півдня роботи.

В цілому за рік «Укрзалізниця» споживає близько 400 тисяч тонн дизпалива.