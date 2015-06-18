У Росії стверджують, що всупереч санкціям підписано контракт з французькою компанією в космічній сфері

Французький виробник акумуляторів Saft і російський творець супутників "Інформаційні супутникові системи імені академіка Решетньова" підписали 5-річний контракт на постачання батарейних систем для ІСС, передає РІА "Новости" з посиланням на повідомлення французької компанії.

"Контракт включає в себе розробку і постачання літій-іонних (Li-ion) батарейних систем для комерційних телекомунікаційних супутників, розташованих на платформі "Експрес" на геостаціонарній земній орбіті (ГЗО)", — сказав офіційний представник компанії.

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"Продовження рамкового контракту демонструє силу довгострокових взаємовідносин компанії Saft з "ІСС", а також підтверджує репутацію компанії Saft як постачальника високопродуктивних і надійних батарей для космонавтики", — зазначив генеральний директор компанії Saft з оборони та космосу Серж Фулье.