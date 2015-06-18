У всіх стільникових операторів Росії вперше зафіксовано відтік абонентів

Всі російські оператори завершили I квартал 2015 року з падінням абонентської бази, пишуть "Ведомости" з посиланням на оприлюднені дані AC&M Consulting.

За словами партнера AC&M Антона Погребинського, таке відбувається вперше. Абонентів операторів стало менше не тільки по Росії в цілому, але і в Москві.

Самі по собі втрати невеликі: абонентські бази МТС і «Мегафону» скоротилися менш ніж на 1% (і в Москві, і по країні), свідчать цифри AC&M. Правда, у «Вимпелкома» ситуація гірша: у Москві він став обслуговувати на 4%, а по всій Росії – на 2% менше sim-карт.

Читайте такожУ РФ мобільні оператори хочуть продавати банкам дані про споживчі звички клієнтівПредставники операторів називають різні причини відтоку, але в одному сходяться: це - сезонне явище. Крім того, скоротилася кількість приїжджих сезонних робітників.

Говорити про тенденції рано, вважає Погребинський. На відтік могла вплинути економічна ситуація. У кризу абоненти почали уважніше стежити за витратами. І якщо раніше у людини могло бути дві-три sim-карти в різних пристроях, то тепер багато хто міг відмовитися від однієї або двох.