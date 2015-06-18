Skytrax назвала найкращі авіакомпанії світу

Як повідомляє The Daily Mail, в основу рейтингу лягло опитування 19 млн пасажирів, передає Lenta.ru. Перше місце вже втретє посіла авіакомпанія Qatar Airways. Перевізник також був названий кращою авіакомпанією Близького Сходу. Виконавчий директор Акбар аль-Бакер зазначив, що успіх Qatar Airways складається з роботи і досвіду кожного співробітника.

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Друге місце рейтингу посіли Singapore Airlines, третє - Cathay Pacific Airways.

Топ-10 кращих авіакомпаній світу за версією Skytrax виглядає так:

1. Qatar Airways

2. Singapore Airlines

3. Cathay Pacific Airways

4. Turkish Airlines

5. Emirates

6. Etihad Airways

7. ANA All Nippon Airways

8. Garuda Indonesia

9. EVA Air

10. Qantas Airways

Авіакомпанією з найкращим бізнес-класом Skytrax назвав Singapore Airlines, кращим лоукостером став AirAsia, Garuda Indonesia відзначили за найкращий кабінний екіпаж, а Emirates - за краще обслуговування на борту.

Skytrax World Airline Awards вважається головною премією в галузі авіаперевезень. Опитування охоплює представників понад 160 країн. Всього у ньому щороку беруть участь до 20 млн осіб.