Договір з ЄС про "відкрите небо" Україна підпише до кінця року - Пивоварський

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час прес-конференції у Львові.

«Я впевнений, що в 2015 році ми підпишемо договір та є певні політичні поступки», - сказав міністр.

За його словами, зараз продовжуються переговори з європейськими партнерами, і саме вони домовляються з Іспанією та Великою Британією по вирішенню проблеми Гібралтару. І, зокрема, напрацьовано компромісний варіант.

Як повідомляв УНІАН, у травні президент України Петро Порошенко своїм розпорядженням уповноважив Пивоварського підписати Угоду між Україною та Європейським Союзом і його державами-членами про Спільний авіаційний простір (Відкрите небо).

Довідка УНІАН. Україна розраховує підписати договір про «відкрите небо» з ЄС до кінця 2015 року. Однак, як наголошували у Міністерстві інфраструктури України, на даний момент питання підписання договору вирішується на найвищому політичному рівні.

Формальним приводом, що не дозволяє Україні підписати договір, є визначення юрисдикції Гібралтару. Питання визначення цієї території мусується європейською та українською сторонами з червня 2014 року. При цьому в решті частини угода була парафована ще в 2013 році.

Підписання договору про Відкрите небо, як очікується, лібералізує український ринок авіаперевезень і дозволить європейським компаніям безперешкодно працювати в Україні, а українським – в Європі. Документ гарантуватиме доступ на український ринок європейських лоукост-компаній, а також право українських і європейських компаній здійснювати рейси між Україною та країнами ЄС без міждержавного узгодження маршрутів.