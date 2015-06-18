МАУ виграє цінову боротьбу з конкурентами на лінії Київ-Львів – представник компанії

Про це в коментарі УНІАН сказала корпоративний прес-секретар МАУ Євгенія Сацька.

Зокрема, коментуючи відкриття рейсів Київ-Львів авіакомпанією «Атласджет Україна», Сацька зазначила, що, незважаючи на промотарифи компанії-конкурента, розцінки МАУ залишаються нижчими.

«Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України», виконує за маршрутом Київ – Львів – Київ два рейси в день, пропонує пасажирам економніші варіанти перельоту, – сказала Сацька. – Діапазон власних стандартних цін на маршруті Київ – Львів – Київ такий: мінімальна ціна з урахуванням всіх зборів, доступна для перельоту в салоні економ-класу, становить 645 грн в одну сторону і 1185 грн в обидві сторони. Максимальна ціна з урахуванням всіх зборів, доступна для перельоту в салоні економ-класу, становить 5206 грн в одну сторону і 10444 грн в обидві сторони».

При цьому Сацька підкреслила, що доступність авіаквитків за мінімальною ціною залежить від завантаження рейсу, дати придбання квитка, умов застосування тарифу та інших факторів, що впливають на економіку рейсу, але становить не менше 10% ємності повітряного судна.

Раніше авіакомпанія «Атласджет Україна» здійснила перший рейс за маршрутом Київ-Львів і озвучила спеціальну промоціну на переліт в економ-класі - 1284 грн в одну сторону і 2418 грн в обидві сторони і стандартну ціну - 1537 грн в одну сторону і 2923 грн в обидві сторони.