Французька Soufflet Group позитивно оцінює діяльність менеджменту Іллічівського морпорту

Про це у коментарі УНІАН повідомив Микола Горбачов, директор компанії «Нью Ворлд Грейн Юкрейн», що входить до Soufflet Group.

Зокрема, він відзначив важливість співпраці компанії з керівництвом Іллічівського порту, про що свідчить підписання відповідного меморандуму про інвестування до 100 млн дол. у будівництво зернового терміналу на території порту.

"Можу підкреслити, що менеджмент Іллічівського порту знаходиться на високому рівні, і я б хотів подякувати керівнику порту Юрію Юрійовичу Круку за дуже швидкі та ефективні дії, які дозволили нам сьогодні підписати цей меморандум (меморандум, підписаний між керівництвом Іллічівського порту та французької Soufflet Group про намір компанії інвестувати до 100 млн дол. у будівництво зернового терміналу - УНІАН)", - повідомив Горбачов, уточнивши, що Soufflet Group працює в Україні вже 14 років.

Директор компанії по Чорноморському регіону також повідомив, що орієнтовна потужність нового терміналу становитиме до 100 тис. тонн одноразового зберігання зернових, а річне відвантаження - понад 1 млн тонн.

Підписання меморандуму проходило у присутності міністрів інфраструктури України Андрія Пивоварського і міністра аграрної політики і продовольства Олексія Павленка.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня в Іллічівську пройшов інвестиційний форум, на якому керівник порту Юрій Крук презентував 12 інвестиційних майданчиків, які порт виділив на своїй території для потенційних компаній-інвесторів. За словами Крука, понад 20 компаній-інвесторів готові стати партнерами Іллічівського порту у рамках реалізації концепції його розвитку до 2018 року.

Ще навесні Міністерство інфраструктури відкрило конкурс на посади керівників 10 державних підприємств, у тому числі Іллічівського порту.

Співробітники Іллічівського морпорту мають намір через суд домогтися скасування конкурсу на посаду директора підприємства через невключення до складу конкурсної комісії представника трудового колективу порту. Також, за словами представників порту, у березні поточного року міністр інфраструктури Андрій Пивоварський не продовжив контракт з директором порту Юрієм Круком, не маючи для цього жодних підстав.

17 червня на конференції колектив порту підтримав кандидатуру Юрія Крука, на даний момент виконуючого обов'язки директора підприємства, на пост керівника порту.

З приводу ситуації, що склалася у зв'язку з проведенням конкурсу на посаду керівника порту, трудовий колектив вирішив звернутися до президента України Петра Порошенка та голови Одеської обласної державної адміністрації Михайла Саакашвілі з проханням вирішити питання про проведення конкурсного відбору на посаду керівника порту законним шляхом, а також організувати роботу з обстоювання інтересів трудового колективу підприємства.

Довідка УНІАН. Компанія Soufflet заснована у Франції 115 років тому як підприємство зі скупки і переробки зерна. Зараз компанія посідає лідируюче положення у світі з низки показників: є найбільшим у Франції експортером зерна, першим борошномелом у Європі, першим солодовником у світі, посідає перше місце в Європі з переробки кукурудзи. Зі штатом у 2,4 тис. осіб у шести країнах Європи (Франція, Велика Британія, Бельгія, Іспанія, Італія та Голландія) і 27 промисловими установками група у даний час обіймає провідне місце в аграрному секторі Європи.

Держпідприємство «Іллічівський морський торговельний порт» - універсальний міжнародний порт, один з найбільших на Чорному морі. На підприємстві діють спеціалізовані термінали і комплекси, які дозволяють перевантажувати наливні, навалочні та генеральні вантажі. 29 причалів порту здатні приймати судна вантажопідйомністю до 100 тис. тонн.