Soufflet Group інвестує до $100 мільйонів у будівництво зернового терміналу в Іллічівському порту

Як передає кореспондент УНІАН, меморандум підписали сьогодні, 19 червня, виконуючий обов'язки директора Іллічівського порту Юрій Крук і генеральний директор компанії «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» (входить в Soufflet Group) Жан-Марк Філус.

За словами директора Soufflet Group по Чорноморському регіону Миколи Горбачова, який також був присутній на церемонії підписання, орієнтовна потужність нового терміналу становитиме до 100 тис. тонн одноразового зберігання зернових, а річне відвантаження – понад 1 млн тонн.

Горбачов також повідомив, що французька компанія має намір максимально завантажити українські підприємства в рамках будівництва зернового терміналу, технічна реалізація якого займе близько року.

Підписання меморандуму також проходило в присутності міністра інфраструктури України Андрія Пивоварського і міністра аграрної політики і продовольства Олексія Павленка.

«Відповідно до підписаного сьогодні меморандуму про взаєморозуміння, компанія Soufflet за певний період часу після проходження бюрократичних процедур зобов'язується інвестувати до 100 млн дол. у новий термінал в Іллічівському порту... Наступним кроком буде проведення конкурсу на визначення орендаря», - сказав міністр інфраструктури.

Він також анонсував, що через 10-15 днів буде підписано меморандум про співпрацю з ще однієї великою іноземною компанією, однак не назвав її.

Крім того, за словами Пивоварського, Україні в найближчі п'ять років необхідно збільшити портові потужності з одноразового зберігання зернових вантажів удвічі, тоді як на сьогодні такі потужності становлять близько 3 млн тонн.

Говорячи про перевалочні потужності Іллічівського порту, Пивоварський повідомив, що перевалка зернових на сьогодні перебуває на піку потужності з річним показником близько 34 млн тонн.

У свою чергу, за словами керівника порту Юрія Крука, цей проект є частиною реалізовуваного стратегічного плану розвитку підприємства, який раніше був представлений на інвестиційному форумі «Іллічівський порт. Державно-приватне партнерство. Інвестиції, стратегія, розвиток».

«Ми розробили разом з компанією Ernst & Young 12 інвестиційних майданчиків, у тому числі п'ять майданчиків під зернову перевалку. Я думаю, що найближчим часом ми представимо ще ряд проектів з розвитку інфраструктури», - додав Крук.

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Як повідомляв УНІАН, на початку червня в Іллічівську пройшов інвестиційний форум, на якому керівник порту Юрій Крук презентував 12 інвестиційних майданчиків, виділених портом на своїй території для потенційних компаній-інвесторів. За словами Крука, понад 20 компаній-інвесторів готові стати партнерами Іллічівського порту в рамках реалізації концепції його розвитку до 2018 року.

Ще навесні Міністерство інфраструктури відкрило конкурс на посади керівників 10 підприємств, у тому числі Іллічівського порту.

Співробітники Іллічівського морпорту мають намір через суд домогтися скасування конкурсу на посаду директора підприємства через невключення до складу конкурсної комісії представника трудового колективу порту. Також, за словами представників порту, в березні поточного року міністр інфраструктури Андрій Пивоварський не продовжив контракт з директором порту Юрієм Круком, не маючи для цього жодних підстав.

17 червня на конференції колектив порту підтримав кандидатуру Юрія Крука, який зараз виконує обов'язки директора підприємства, на пост керівника порту.

З приводу ситуації, що склалася у зв'язку з проведенням конкурсу на посаду керівника порту, трудовий колектив вирішив звернутися до президента України Петра Порошенка та голови Одеської обласної державної адміністрації Михайла Саакашвілі з проханням вирішити питання про проведення конкурсного відбору на посаду керівника порту законним шляхом, а також організувати роботу з відстоювання інтересів трудового колективу підприємства.

Довідка УНІАН. Компанія Soufflet заснована у Франції 115 років тому як підприємство із скупки і переробки зерна. Зараз компанія займає лідируючі позиції у світі за низкою показників: є найбільшим у Франції експортером зерна, першим борошномолом у Європі, першим солодівником у світі, займає перше місце в Європі з переробки кукурудзи. Зі штатом у 2,4 тис. осіб у шести країнах Європи (Франція, Англія, Бельгія, Іспанія, Італія і Голландія) і 27 промисловими установками група нині займає провідне місце в аграрному секторі Європи.

Держпідприємство «Іллічівський морський торговельний порт» – універсальний міжнародний порт, один з найбільших на Чорному морі. На підприємстві діють спеціалізовані термінали і комплекси, які дозволяють перевантажувати наливні, навалочні та генеральні вантажі. 29 причалів порту здатні приймати судна вантажопідйомністю до 100 тис. тонн.