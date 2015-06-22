У Львові запустили маршрутки підвищеного комфорту по 15 гривень

У Львові на одному з міських маршрутів запустили маршрутні таксі підвищеного комфорту з вартістю проїзду 15 гривень за поїздку.

Про це повідомив директор Львівського міського комунального Автотранспортного підприємства №1 Михайло Сидорович.

За його словами, перший маршрут з'єднує мікрорайон Сихів з центром міста.

В майбутньому центр міста планують поєднати і з іншими віддаленими районами. На маршрутах працюватимуть мікроавтобуси з виключно сидячими місцями розраховані на перевезення 7-8 пасажирів. Маршрутки будуть їздити кожні 15 хвилин.

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Також планується обладнати мікроавтобуси виходом в Інтернет, а також іншими зручностями для пасажирів, наприклад свіжими газетами.

Зараз вартість проїзду в маршрутках Львова становить 4 гривні за поїздку, також з 1 липня планується запустити нічні маршрутки по 8 гривень/поїздка. Вартість проїзду в електротранспорті Львова становить 2 гривні/поїздка.