Дороги в Україні ремонтуватимуть за рахунок штрафів автоперевізників

Про це журналістам повідомив голова дорожнього департаменту Міністерства інфраструктури Роман Хміль.

«Ми також прийшли до того, що потрібно штрафи встановлювати в залежності від перевантаження, вони повинні бути великими, але в цілому економічно обґрунтовані тарифи такі», - підкреслив він.

Зокрема, згідно з розданою журналістам презентацією реформи дорожньої галузі, міністерство вважає за необхідне встановити нові справедливі штрафи за порушення вагових норм (1 тис. грн – 10 тис. грн) або збільшити їх ще більше, до рівня європейських країн (Польща – 1,5 тис. євро, Німеччина – 10 тис. євро).

У даний час в Україні мінімальний штраф за перевантаження автотранспортного засобу становить 1,7 тис. грн.

Крім того, транспортне відомство має намір ввести подвійний контроль ваги автотранспортних засобів, зокрема вантажівок. Зокрема, автоматичний вагокомплекс буде передавати інформацію про перевантаження інспектору, який зобов'язаний зупинити і оштрафувати такий автотранспорт. У свою чергу інспектор буде мати засоби відеофіксації і веб-камеру для автоматичної трансляції своєї роботи в інтернеті.

Контроль за роботою інспектора буде здійснювати Мінінфраструктури, в базу якого система автоматичного вагокомплексу продублює інформацію про перевантаження. Якщо інспектор навмисно пропустить перевантажений транспорт без накладення штрафних санкцій, він буде звільнений.

«Ідея в тому, щоб впровадити подвійний контроль. Автоматична рамка зважує транспортні засоби, ця інформація йде інспектору, одночасно надходить також у Мінінфраструктури та СБУ для незалежного контролю інспектора. Він, отримуючи інформацію, зобов'язаний зупинити авто і оштрафувати його. Якщо він пропустив такий автомобіль, він буде звільнений, бо не виконує свою функцію», - сказав Хміль.

Крім того, міністерство пропонує встановити повну заборону руху транспорту вагою понад 40 тонн для подільних вантажів, а також ввести відповідальність компанії, яка завантажує авто, за перевантаження, за умови, якщо не було проведено контрольне зважування у присутності перевізника.

Реалізувати такі ідеї міністерство пропонує в першу чергу на дорогах Миколаївської області, оскільки в найгіршому стані на сьогоднішній день знаходиться дорожнє покриття в південних областях України, а 99% збитку дорогам наносять навантажені понад норматив автотранспортні засоби.

«За останні кілька років різко погіршилася ситуація з дорожнім фондом – він перестав бути цільовим, а цього року на ремонт доріг у нас передбачено понад 3 млрд грн. Тому з'явилася ідея зробити такий проект у Миколаївській області», - сказав журналістам перший заступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер.

Передбачається, що джерелами наповнення дорожнього фонду у Миколаївській області будуть зацікавлені інвестори, місцеві автоперевізники, а також морські порти і "Укрзалізниця".

«В результаті на кожну заощаджену перевізником гривню держава має витратити 6 грн на відновлення дороги", - сказав Шульмейстер.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство інфраструктури України повідомило про плани в грудні цього року запровадити на українських дорогах габаритно-ваговий контроль для вантажного транспорту. Згідно з рішенням Кабміну, з серпня 2014 року введено мораторій на перевірки всіх підприємців, в тому числі і автоперевізників. У січні мораторій був продовжений до кінця першого півріччя 2015 року.

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Довідка УНІАН. Процедура вагового контролю була введена в 2007 році. Через відсутність контролю за роботою вагових пунктів дана процедура перетворилася на додаткову корупційну схему і не виконувала своїх функцій з контролю за перевантаженням транспорту. До того ж мало місце вибіркове використання штрафів попереднім урядом проти вільних перевізників, які конкурували з підконтрольними владі компаніями.

З ідеєю повернення вагового контролю на дорогах України у березні 2015 року виступив міністр інфраструктури Андрій Пивоварський. За його словами, відсутність вагового контролю є головною причиною погіршення стану українських доріг, а самій дорожній галузі завдають багатомільярдних збитків.

Як зазначив голова дорожнього департаменту Міністерства інфраструктури України Роман Хміль, більше 30% вантажного транспорту пересувається українськими дорогами з перевищенням допустимих вагових норм. За його словами, автоматичний ваговий контроль автотранспорту на дорогах може бути введений у січні 2016 року. Вартість проекту становить від 5 млн дол. до 15 млн дол., а для роботи системи необхідно придбати як мінімум 50 автоматичних комплексів.

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Кабінет міністрів України в рамках реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування до 2017 року створить у структурі держбюджету фонд для фінансування ремонту та будівництва автодоріг країни. При цьому місцева влада зможе спрямовувати на утримання доріг надходження від акцизу на пальне з АЗС у розмірі 5-10%, а також створювати територіальні дорожні фонди.