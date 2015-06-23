"Повітряний експрес" перейшов під управління Мінінфраструктури

Національний проект "Повітряний експрес", який передбачає будівництво залізничної гілки до найбільшого в країні міжнародному аеропорту "Бориспіль", перейшов з Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами (Держінвестпроект) до сфери управління Міністерства інфраструктури України.

Відповідне рішення закріплене постановою Кабінету міністрів № 418 від 17 червня цього року.

"Віднести цілісний майновий комплекс державного підприємства "Дирекція з будівництва та управління національного проекту "Повітряний експрес" та інших інфраструктурних об'єктів Київського регіону в сферу управління Міністерства інфраструктури», - зазначається у документі.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з умовами угоди, для реалізації проекту «Повітряний експрес» Ексімбанк Китаю має надати Україні кредит у розмірі 372 млн дол. Кредит планувалося виділити двома траншами, перший з них обсягом 52 млн дол. було виділено у 2013 році і спрямовано на виконання проектних і підготовчих робіт. Другий - на 320 млн дол. - мав бути спрямований на будівельні роботи та закупівлю рухомого складу. Незважаючи на те, що гроші були виділені, а техніко-економічне обґрунтування проекту затвердили ще у березні 2011 року, проектування завершено не було, тому будівництво так і не розпочалося.

У вересні 2014 тоді ще міністр інфраструктури України Максим Бурбак заявив, що під приводом реалізації проекту "Повітряний експрес", який курував на той момент голова Держінвестпроекту Владислав Каськів, зникли 50 млн дол. кредиту. Однак у Держінвестпроекті ці звинувачення назвали наклепом.

Нове керівництво Міністерства інфраструктури вважає "Повітряний експрес" абсолютно безперспективним проектом, тому повідомило про готовність запропонувати китайським інвесторам альтернативні проекти, на які можна спрямувати кошти донорів КНР.