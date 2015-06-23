Мінекономрозвитку прогнозує зростання прибутку Іллічівського порту в 2,8 разу

Про це сказано в огляді 30 підприємств державного сектора економіки з найбільшими фіскальними ризиками, затвердженому наказом Мінекономрозвитку від 17 червня 2015 року.

Згідно з документом, активи Іллічівського порту за підсумками минулого року становили 2,01 млрд грн, а загальна кредиторська заборгованість – 293,12 млн грн.

Раніше прес-служба порту повідомляла про збільшення доходу Іллічівського порту в січні-березні 2015 року в 2,8 разу - до 414,982 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня в Іллічівську пройшов інвестиційний форум, на якому керівник порту Юрій Крук презентував 12 інвестиційних майданчиків, виділених портом на своїй території для потенційних компаній-інвесторів. За словами Крука, понад 20 компаній-інвесторів готові стати партнерами Іллічівського порту в рамках реалізації концепції його розвитку до 2018 року.

19 червня керівництво порту підписало з французькою агропромисловою компанією Soufflet Group меморандум про намір інвестувати до 100 млн дол. у будівництво зернового терміналу.

Директор компанії «Нью Ворлд Грейн Юкрейн», що входить в Soufflet Group, Микола Горбачов позитивно оцінив діяльність менеджменту Іллічівського порту.

Ще навесні Міністерство інфраструктури відкрило конкурс на посади керівників 10 підприємств, у тому числі Іллічівського порту.

Співробітники морпорту мають намір через суд домогтися скасування конкурсу на посаду директора підприємства через невключення до складу конкурсної комісії представника трудового колективу порту. Також, за словами представників порту, в березні поточного року міністр інфраструктури Андрій Пивоварський не продовжив контракт з директором порту Юрієм Круком, не маючи для цього жодних підстав.

17 червня на конференції колектив порту підтримав кандидатуру Юрія Крука, в даний момент виконуючого обов'язки директора підприємства, на пост керівника порту.

З приводу ситуації, що склалася у зв'язку з проведенням конкурсу на посаду керівника порту, трудовий колектив вирішив звернутися до президента України Петра Порошенка та голови Одеської обласної державної адміністрації Михайла Саакашвілі з проханням вирішити питання про проведення конкурсного відбору на посаду керівника порту законним шляхом, а також організувати роботу з відстоювання інтересів трудового колективу підприємства.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «Іллічівський морський торговельний порт» – універсальний міжнародний порт, один із найбільших на Чорному морі. На підприємстві діють спеціалізовані термінали і комплекси, які дозволяють перевантажувати наливні, навалочні та генеральні вантажі. 29 причалів порту здатні приймати судна вантажопідйомністю до 100 тис. тонн.