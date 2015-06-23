Уряд виділив майже 27 мільйонів гривень на будівництво ділянки концесійної дороги Львів - Краковець

Це рішення закріплене розпорядженням уряду №621-р від 17 червня 2015 року.

Згідно з документом, безпосередньо на будівництво ділянки км 69 + 926 - км 70 + 446 дороги Львів - Краковець буде витрачено 26,5 млн грн, ще 114,998 тис. грн виділено на проектно-вишукувальні роботи.

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Як повідомляв УНІАН, 26 травня поточного року "Укравтодор" оголосив конкурс на будівництво першої в Україні концесійної дороги Львів - Краковець. За прогнозами відомства, будівництво автодороги Львів - Краковець займе до 5 років.

Як зазначив міністр інфраструктури Андрій Пивоварський, будівництво дороги може коштувати інвесторам від 350 до 500 млн дол. За його даними, реалізацією цього проекту вже зацікавилися 8 компаній, з них 6 - іноземні та 2 - українські.