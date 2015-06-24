Уряд дозволив мобілізовувати приватний транспорт для потреб армії та силовиків

Уряд дозволив мобілізовувати приватний та інших форм власності автотранспорт для потреб армії на особливий період.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів від 17 червня, оприлюдненій сьогодні на урядовому порталі.

Зокрема, в додатку до постанови № 405 "Про внесення змін до Положення про військово-транспортні обов'язки" сказано: Положення визначає порядок виконання військово-транспортного обов'язку для задоволення потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення, Держспецзв'язку та Держспецтрансслужби (далі - військові формування) на особливий період транспортними засобами і технікою всіх типів і марок вітчизняного і іноземного виробництва, їх повернення під час демобілізації та компенсації шкоди, завданої транспортним засобам і техніці внаслідок їх залучення при мобілізації.

Читайте такожЗМІ з'ясували нові правила пересування транспорту в зоні АТО: три етапи перевірки та талониДія цього Положення поширюється на центральні органи виконавчої влади, інші державні органи, місцеві держадміністрації, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, а також громадян - власників транспортних засобів.

У разі нанесення пошкоджень транспортним засобам під час мобілізаційного періоду збитки повинні компенсуватися за рахунок держбюджету, але тимчасове вилучення транспорту для потреб ЗСУ та інших силових структур є безкоштовним.