Уряд дозволив мобілізовувати приватний транспорт для потреб армії та силовиків
У разі нанесення пошкоджень транспортним засобам під час мобілізаційного періоду збитки будуть компенсуватися за рахунок держбюджету.
Уряд дозволив мобілізовувати приватний та інших форм власності автотранспорт для потреб армії на особливий період.
Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів від 17 червня, оприлюдненій сьогодні на урядовому порталі.
Зокрема, в додатку до постанови № 405 "Про внесення змін до Положення про військово-транспортні обов'язки" сказано: Положення визначає порядок виконання військово-транспортного обов'язку для задоволення потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення, Держспецзв'язку та Держспецтрансслужби (далі - військові формування) на особливий період транспортними засобами і технікою всіх типів і марок вітчизняного і іноземного виробництва, їх повернення під час демобілізації та компенсації шкоди, завданої транспортним засобам і техніці внаслідок їх залучення при мобілізації.
Читайте такожЗМІ з'ясували нові правила пересування транспорту в зоні АТО: три етапи перевірки та талониДія цього Положення поширюється на центральні органи виконавчої влади, інші державні органи, місцеві держадміністрації, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, а також громадян - власників транспортних засобів.
У разі нанесення пошкоджень транспортним засобам під час мобілізаційного періоду збитки повинні компенсуватися за рахунок держбюджету, але тимчасове вилучення транспорту для потреб ЗСУ та інших силових структур є безкоштовним.