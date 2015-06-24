Профспілка залізничників вимагає від прем'єра погасити понад 37 мільярдів боргів "Укрзалізниці"

З відповідним листом до прем'єра звернувся голова Профспілки залізничників і транспортних будівельників Вадим Бубняк, передає прес-служба профспілки.

"Ще раз висловлюємо прохання до уряду не залишатися осторонь від проблем залізничної галузі, яка, незважаючи ні на що, продовжує виконувати свою основну функцію – перевезення вантажів і пасажирів. Оскільки "Укрзалізниця" з вересня 2015 року стане акціонерним товариством, Кабінету міністрів України було б доцільно перейняти позитивний досвід європейських країн та оплатити кредитні борги "Укрзалізниці" за ті роки, коли вона сама фактично виконувала функції держави", - цитує прес-служба профспілки текст листа.

У повідомленні зазначається з посиланням на звернення профспілки до голови уряду, що протягом більше 20 років залізничний транспорт працює без державної підтримки, оскільки за період існування українських залізниць без виконання залишається норма статті 10 Закону україни "Про залізничний транспорт", згідно з якою будівництво і реконструкція магістральних залізничних ліній, об'єктів мобілізаційного призначення, придбання залізничного рухомого складу для перевезень пасажирів у поїздах далекого слідування та місцевого сполучення здійснюються у встановленому порядку за рахунок коштів держбюджету в межах лімітів державних капітальних вкладень.

Профспілка констатує, що за даний період капіталовкладення в оновлення основних засобів відбувалися виключно за рахунок власних і кредитних ресурсів залізниць, проте їх було недостатньо для повноцінного оновлення застарілого рухомого складу.

Також повідомляється, що на сьогоднішній день технічний ресурс залізниць практично вичерпаний. Зокрема, за даними профспілки, тепловози зношені на 100%, а в 2015 році показник зносу електровозів становитиме 90,5%, однак протягом останніх п'яти років за кредитні кошти було придбано 34 нових електровози і 640 одиниць вантажних вагонів.

«Як наслідок, непосильним тягарем на плечі залізничників лягли кредитні зобов'язання, отримані в попередні роки. Загальна сума кредитного боргу становить 37,6 млрд грн, у тому числі близько 15 млрд грн - курсова різниця", - підкреслює профспілка.

Нагадаємо, 12 травня «Укрзалізниця» повідомила кредиторам про настання технічного дефолту підприємства у зв'язку з порушеннями зобов'язань з виплати основної суми за деякими внутрішніми двосторонніми кредитними угодами, крос-дефолт за єврооблігаціями. Відомство також повідомило про плани провести реструктуризацію боргу перед приватними кредиторами на 32 млрд грн при загальній сумі боргу в 37,5 млрд грн, про яку відомство має намір домовитися з кредиторами в найближчі два місяці.

Варто відзначити, що «Укрзалізниця» офіційно не пояснювала, на що були витрачені кредитні гроші. У той же час, за даними прес-служби «Укрзалізниці», станом на 1 травня цього року кредитна заборгованість компанії російським банкам (ВТБ, Сбербанк Росії, Промінвестбанк) склала 14,1 млн грн (37%) від кредитного портфеля.

На термін до 2018 року припадає пік виплат «Укрзалізницею» своїх боргових зобов'язань – погашення близько 95% запозичень.

Також «Укрзалізницю» кредитують і банки, у статутному капіталі яких переважає іноземний капітал, зокрема це Європейський банк реконструкції та розвитку, Експортно-імпортний банк Кореї, Райффайзен Банк Аваль, Укрсоцбанк.

Варто зазначити, що деякі експерти розглядають заяву компанії про настання технічного дефолту як умисне доведення до банкрутства з метою подальшого продажу держкомпанії приватному інвестору.

Як повідомляв УНІАН, раніше Держфінінспекція під час ревізії діяльності "Укрзалізниці" з 1 січня по 30 вересня 2014 року виявила порушення на суму майже 300 млн грн.

У травні 2013 року «Укрзалізниця» вперше провела на Ірландській фондовій біржі розміщення п'ятирічних євробондів з купоном на рівні 9,5% річних в обсязі 500 млн дол. і погашенням 21 травня 2018 року.

Організаторами розміщення стали банки Barclays, Morgan Stanley і Sberbank. «Укрзалізниця» направила залучені кошти на реалізацію програм капітальних вкладень і рефінансування свого короткострокового кредитного портфеля.