Суди відхилили позови ПП "Контейнерний термінал "Іллічівськ" до Іллічівському порту та Мінінфраструктури

Господарський суд міста Києва та господарський суд Одеської області не прийняли до розгляду позов ПП "Контейнерний Термінал "Іллічівськ" до Міністерства інфраструктури України, Держказначейства та Державного підприємства "Іллічівський морський торговельний порт" щодо стягнення, нібито, понесених витрат на придбання техніки та іншого майна, що використовуються для перевалки контейнерів через причали Іллічівського морського порту, а також позов до Державного підприємства "Іллічівський морський торговельний порт" про визнання права власності на техніку та інше майно, яке використовується в роботі контейнерного терміналу . За інформацією інформцентрів господарських судів Києва і Одеси, обидва позови повернуті позивачу, повідомляють Українські Новини.

Обидва позови КТІ є надуманими та необґрунтованими, вважає заступник директора ІМТП з правових питань Костянтин Пуленко.

"Ніякого майна у спільну діяльність ПП "КТІ" не вносило, все майно було придбано за рахунок коштів спільної діяльності (СД), тобто внеском ПП "КТІ" були лише грошові кошти та виключно в гривні, а не у доларах США", говорить Пуленко. "Більше того, Державне підприємство "Іллічівський морський торговельний порт" не отримувало жодного внеску ПП "КТІ", оскільки внесок вносився у спільну діяльність. Тому й, повернення вкладів, розділ майна СД повинні відбуватися за рахунок активів спільної діяльності в рамках простого товариства, а не за рахунок однієї із сторін", - додав Костянтин Пуленко.

Нагадаємо, раніше Договір про спільну діяльність між ПП "КТІ" та ДП "ІМТП" був розірваний судом у зв'язку з тим, що причали Іллічівського морського порту, використовуються згідно з договором про СД, були передані іншій юридичній особі в межах виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.03.2013 № 133-р та наказу МІУ від 19.03.2013 № 163 “Про заходи щодо реорганізації державних підприємств морського транспорту та утворення державного підприємства "Адміністрація морських портів України". Таким чином, майно яке було об'єктом спільної діяльності, було передано на баланс іншої юридичної особи, а саме Державного підприємства "Адміністрація морських портів України".

Тому вимоги КТІ про стягнення упущеної вигоди з ІМТП безпідставні, оскільки договір розірвано судом за ст. 652 Цивільного кодексу України у зв'язку з істотною зміною обставин, якими сторони керувалися під час укладення договору, впевнений заступник директора ДП "ІМТП" з правових питань Костянтин Пуленко. "Розірвання договору з ПП "КТІ" відбулося не з нашої ініціативи, а з не залежних від сторін СД причин, що зумовлює неможливість подальшого існування СД, які не були і не могли бути відомі на момент укладення договору ні нам (ДП "ІМТП"), ні ПП "КТІ".", каже Пуленко.

Нагадаємо, приватне підприємство "Контейнерний термінал "Іллічівськ" подало позов більш ніж на півмільярда доларів США проти Міністерства інфраструктури України, Держказначейства та Державного підприємства "Іллічівський морський торговельний порт".