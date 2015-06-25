Експорт зерна повернеться на залізницю – "Укрзалізниця"

Про це заявив керівник підприємства Максим Бланк, передає РБК.

За його словами, в цьому році експорт сільськогосподарської продукції побив усі рекорди, зайнявши перше місце за обсягами валютної виручки.

"У найближчі роки роль аграрного сектора зростатиме, і завдання номер один для залізниці - підтримати аграріїв, створити всі умови для безперебійного вивезення продукції. У експортерів не повинно бути проблем з логістикою, з доставкою зерна в порти", - зазначив Бланк.

Він підкреслив, що обсяги перевезення зерна залізницею значно зросли: експорт – на 15,7%, для внутрішнього ринку – на 20,6%.

При цьому приблизно 60% експортних поставок агарної продукції здійснюється по залізниці, 40% - автотранспортом. За словами Бланка, "УЗ" має намір збільшити ці показники, адаптувавши роботу залізниці під запити і вимоги вантажоперевізників. Зокрема, вже запущена онлайн-система, яка дозволить клієнтам контролювати наявність та кількість вільних вагонів.

"Завдяки онлайн-режиму можна бачити заявки клієнтів та наявність вагонів. Головне, що система повністю автоматизована, і це дозволить виключити людський фактор, а, значить, корупційну складову", - заявив Бланк.

Крім того, за словами глави "Укрзалізниці", почалася серйозна боротьба і з експедиторськими фірмами, які реально нічого не роблять, а створені лише для того, щоб брати побори з клієнтів".

Запустити процес оновлення парку зерновозів дозволить оптимізація системи тарифів на вантажоперевезення. За словами Бланка, керівники «УЗ» після консультацій з учасниками ринку вирішили ввести плату за порожній пробіг інвентарних вагонів. Це дозволить розвиватися приватним паркам і залучить інвестиції в будівництво зерновозів.

Читайте такожВ Україні почалося збирання врожаюЩе один фактор, який зробить вантажоперевезення залізницею більш привабливими для аграріїв – електрифікація залізниць. У найближчі п'ять років планується електрифікувати близько 860 км колії на Одеській, Львівській, Південно-Західній та Придніпровській магістралі. Це дозволить значно здешевити перевезення, адже їхня собівартість дизельними вагонами на 55-60% вища, ніж електротягою.

Також залізничники проаналізували «вузькі місця» на підходах до портів і планують спільно з власниками терміналів здійснити проекти з їх розширення. Один з таких проектів вже реалізовано в порту Південному – там домоглися збільшення пропускної спроможності магістральних шляхів.

Нагадаємо, за даними МінАПК, експорт зерна з України побив торішній рекорд 33,494 тис тонн. За прогнозами Української зернової асоціації, до 2025 року за умови вирішення логістичних проблем імпорт зернових може вирости в два рази.