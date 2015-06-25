У Криму до кінця літа дозволили займатися морськими перевезеннями без ліцензії
Без ліцензії на час туристичного сезону зможуть працювати компанії, що займаються екскурсійними перевезеннями.
Уряд Росії дозволив пасажирські перевезення внутрішнім водним та морським транспортом в анексованому Криму без ліцензії до 1 вересня 2015 року, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Постанова вносить зміни до переліку видів діяльності, для яких на території Криму і Севастополя не потрібна ліцензія, повідомляється на сайті кабміну. Документ поширюється на правовідносини, що виникли з 1 червня.
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Тамким чином, без ліцензії на час туристичного сезону зможуть працювати компанії, що займаються екскурсійними перевезеннями, йдеться в довідці до постанови.
Цей крок також надасть їм додатковий час для підготовки документів на отримання ліцензії, додали в уряді.