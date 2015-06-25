У Криму до кінця літа дозволили займатися морськими перевезеннями без ліцензії

Уряд Росії дозволив пасажирські перевезення внутрішнім водним та морським транспортом в анексованому Криму без ліцензії до 1 вересня 2015 року, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Постанова вносить зміни до переліку видів діяльності, для яких на території Криму і Севастополя не потрібна ліцензія, повідомляється на сайті кабміну. Документ поширюється на правовідносини, що виникли з 1 червня.

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Тамким чином, без ліцензії на час туристичного сезону зможуть працювати компанії, що займаються екскурсійними перевезеннями, йдеться в довідці до постанови.

Цей крок також надасть їм додатковий час для підготовки документів на отримання ліцензії, додали в уряді.