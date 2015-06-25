В окупованому Криму можуть скасувати продаж квитків на автобуси за паспортами

На розгляд Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації внесено закон «Про внесення змін до статті 11 Федерального закону «Про транспортну безпеку», який дозволить перевезення пасажирів в окупованому Криму без обов'язкового надання ними документів, що посвідчують особу.

Про це повідомляє прес-служба так званого члена Ради Федерації від виконавчої влади РК Ольги Ковітіді, передають "Новости Крыма".

«Переміщення з одного міста в інше на території півострова не буде вимагати додаткових реєстрацій та внесення в центральну базу. Новації важливі і зручні для жителів Криму, які зможуть безперешкодно пересуватися всередині регіону», – сказала Ковітіді.

Зараз згідно зі статтею 11 Федерального закону окупанта «Про транспортну безпеку» пыд час здійснення перевезень між суб'єктами РФ передбачається формування автоматизованих централізованих баз персональних даних про пасажирів і персонал транспортних засобів, для чого при купівлі квитків пасажири зобов'язані надавати документи, що посвідчують особу.

Така норма не стосується тільки переміщень між містом федерального значення Москвою і Московською областю, а також містом федерального значення Санкт-Петербургом і Ленінградською областю.

«Кримавтотранс» оголосив у червні, що переходить до продажу квитків на міжміські автобуси за паспортами, а 19 червня продаж квитків за паспортами ввів «Севавтотранс».

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У Севастополі продаж квитків тільки за умов пред'явлення документів, що засвідчують особу призвів до великих черг і незручності пасажирів. У підсумку губернатору Севастополя довелося узгодити з керівником ФСБ продаж квитків на автовокзалі без паспорта.