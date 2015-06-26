Інвестори масово відмовляються будувати термінал у кримському аеропорту - ЗМІ

Про це повідомляє газета «Коммерсантъ».

Напередодні так званий «голова Криму», Сергій Аксьонов заявив, що «вирішені всі питання з фінансуванням», будівництво терміналу почнеться в квітні наступного року і буде завершено за два роки. Новий комплекс площею 60 тисяч квадратних метрів планується побудувати за проектом південнокорейського архітектора.

Проект вартістю $1,015 млрд мають побудувати «за рахунок коштів приватних інвесторів». Газета пише, що знайти інвесторів їй не вдалося: джерела до аеропортових холдингах заявляють, що про участь у кримському проекті їм не відомо.

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«Очевидних кандидатів на ринку зараз немає, швидше за все, влада Криму буде розвивати аеропорт за рахунок залучення фінансування з боку держави, це можуть бути не прямі вкладення з бюджету, а, наприклад, позикові кошти», — припустив один із співрозмовників видання.

Авіаційний експерт Андрій Крамаренко заявив виданню, що великі холдинги не будуть брати участь у будівництві. «Великі гравці побоюються можливих санкцій, до того ж незрозумілий правовий статус цих інвестицій», — пояснив він.