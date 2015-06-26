Росія знову зібралася рити тунель через Керченську протоку

Найближчим часом можуть початися роботи з будівництва тунельного переходу через Керченську протоку, повідомив повноважний представник президента РФ в окупованому Криму Олег Белавенцев, передають "Новини Криму".

За його словами, фінансувати роботи буде приватний інвестор, який готовий реалізувати проект протягом двох років. При цьому Белавенцев не став уточнювати, хто саме виступає інвестором даного будівництва.

«Завдання таке – прив'язатися щільно до материкової частини Росії. Тоді буде вирішено багато питань, з якими ми сьогодні стикаємося: рівень життя кримчан, ціни на товари першої необхідності і на медичні препарати – все це залежить від логістики», – підкреслив він.

Читайте такожВ Офіційному журналі ЄС опублікували рішення про продовження санкцій проти окупованого КримуНагадаємо, питання будівництва тунелю через Керченську протоку піднімалося неодноразово. Восени минулого року нелегітимний віце-прем'єр анексованого Криму Георгій Мурадов заявив, що транспортний перехід через протоку повинен бути побудований у вигляді тунелю, оскільки експлуатація мосту в даному випадку може бути небезпечною.

За словами Белавенцева, вартість будівництва тунелю орієнтовно становить 60-80 млрд рублів, що значно менше суми, яку планується витратити на будівництво мосту.

Між тим, будівництво моста через Керченську протоку вже почалося: роботи ведуться під Керчю, на острові Тузла, а також в Краснодарському краї. Генеральним підрядником будівництва Керченського мосту є російське ТОВ «Стройгазмонтаж». Вартість будівництва складе 228 млрд 300 млн рублів. Планується, що мостовий перехід почнуть використовувати в робочому режимі в грудні 2018 року, а введуть в експлуатацію до липня 2019 року.