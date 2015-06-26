Після Львова "відкрите небо" запрацює в аеропорту Одеси

Міністерство інфраструктури України з 30 червня в односторонньому порядку запровадить принципи «відкритого неба» в аеропорту «Одеса».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський.

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«Ми прийняли рішення на рівні міністерства, Державіаслужби, держадміністрації Одеської області запровадити принцип «відкритого неба» для аеропорту Одеси», - сказав Пивоварський.

За його словами, Державна авіаційна служба України найближчими днями офіційно поінформує аеропорти інших країн про відкриття Україною в односторонньому порядку повітряних польотів в Одесу без обмежень.

«За прикладом аеропорту «Львів» я можу сказати, що черги авіакомпаній великої немає, але ми ведемо проактивну маркетингову діяльність в цьому напрямі», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня цього року Мінінфраструктури в односторонньому порядку ввело режим "відкритого неба" в аеропорту "Львів". Як заявив тоді Пивоварський, це дозволить будь-якому авіаперевізнику, при наявності дозволу від авіаслужби своєї країни, безперешкодно здійснювати авіаперельоти до аеропорту "Львів".

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Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Одеса» належить до групи найбільших аеропортів України і пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки. У січні-травні цього року аеропорт скоротив пасажиропотік на 4%, а за підсумками 2014 року - на 19,2%, до 864 тис. осіб.