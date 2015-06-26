У Львові з 1 липня запускають нічні маршрутки

Про це повідомив УНІАН начальник управління транспорту та зв’язку Львівської міської ради Віктор Щир.

Він розповів, що маршрутні автобуси курсуватимуть за 7 маршрутами, на кожному нічному маршруті працюватиме 1 транспортна одиниця. Вартість проїзду становитиме 8 грн за одну поїздку. Посвідчення на безоплатний проїзд пільговим категоріям пасажирів у нічному транспорті не діятимуть.

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«Якщо проект буде популярним серед жителів, не виключено, що будемо вводити і додаткові нічні маршрути, і додаткові автобуси. Є вже розклад руху нічних маршрутів. Інтервал руху – 40 хв. на кожному маршруті. Автобус не буде зупинятись на проміжних зупинках, а постійно, в режимі експрес, курсуватиме за своїм маршрутом. Ми зробили акцент на залізничному вокзалі. За ніч через станцію «Львів» проходить близько 17 поїздів, а в цей час жодного маршруту на вокзалі немає. Тому розробили маршрути так, що більшість сконцентрували на залізничному вокзалі», - розповів Щир.