СБ у вересні прийме остаточне рішення щодо $800 мільйонів кредиту на українські дороги

Про це на брифінгу повідомив міністр інфраструктури Андрій Пивоварський.

«Вчора була робоча зустріч зі Світовим банком перед винесенням нового так званого третього проекту на 800 млн дол. на Раду директорів Світового банку, у вересні відбудеться Рада директорів, яка прийме рішення щодо виділення 800 млн дол., з яких половину буде спрямовано на добудову ділянки Полтава – Харків, а інша частина піде на експлуатацію доріг», - сказав Пивоварський.

За словами міністра, у разі схвалення банком рішення про виділення цих коштів, Україна зможе отримати доступ до цих грошей вже з 2016 року.

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Голова транспортного відомства також підкреслив, що на даний час міністерство веде переговори з Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком про можливість виділення кредитних коштів на розвиток доріг, «які потенційно матимуть у вересні деякі результати», проте ніяких інших подробиць переговорів він не повідомив.