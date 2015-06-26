Бетонні дороги в Україні почнуть будувати з ділянки Херсон–Миколаїв–Кіровоград

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова департаменту автомобільного транспорту та стратегічного розвитку автомобільних доріг Міністерства інфраструктури України Роман Хміль.

«Є проект, де цю технологію (технологія використання бетону при будівництві доріг – УНІАН) буде використано. Це підходи до морських портів на півдні країни, відтинок дороги Херсон – Миколаїв – Кіровоград, який зараз проектується в бетоні. Там сільгоспвиробники возять зерно з елеваторів в порти в радіусі 300 км, тому вигідніше везти дорогою, ніж залізницею. Тому там, де найінтенсивніші вантажопотоки, ми будуватимемо бетонні дороги», - сказав Хміль.

Він також наголосив, що собівартість будівництва бетонних доріг на 30-40% нижча, ніж асфальтових, оскільки при будівництві асфальтових доріг використовується імпортний матеріал бітум.

«На сьогодні у зв'язку з тим, що бітум, який використовується при виробництві асфальту, у нас імпортний, а виробництво цементу в Україні дуже розвинуте, собівартість бетонних доріг в Україні на горизонті експлуатації 30 років десь на 30-40% менше, ніж асфальтових», - сказав Хміль.

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Голова дорожнього департаменту міністерства також зазначив, що доцільніше використовувати бетон при будівництві нових доріг і ремонті сильно пошкоджених трас.

«Єдина проблема – неможливо бетоном ремонтувати наявні асфальтові дороги, оскільки при укладанні бетону використосується повністю новий фундамент. Цією технологією має сенс будувати нові дороги або ремонтувати ті дороги, які сильно зруйновані», - зазначив Хміль.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого Міністерство інфраструктури України запропонувало з метою економії коштів вивчити питання будівництва бетонних доріг, оскільки в будівництві асфальтових доріг більш як 70% займають імпортні складові. Крім того, за оцінками міністерства, бетонні дороги мають більший термін експлуатації і їх будівництво дасть змогу змінити структуру видатків у бік українського виробника.

За словами міністра інфраструктури Андрія Пивоварського, перші проекти будівництва нових бетонних доріг в Україні можуть з'явитися до кінця червня цього року.

Раніше деякі експерти, коментуючи ініціативу керівництва міністерства, відзначали, що заміна асфальтового дорожнього покриття бетонним як тимчасовий захід з ремонту доріг у країні є неприпустимою для українських міст.

У держбюджеті на 2015 рік на фінансування дорожнього господарства закладено 25,5 млрд грн, з них близько 3,4 млрд грн буде витрачено на ремонт і будівництво дорожньої мережі, решту суми буде спрямовано на погашення боргових зобов'язань «Укравтодору».

Довідка УНІАН. Згідно із законом України про державний бюджет на 2015 рік, а також із змінами до Податкового і Бюджетного кодексів, фінансування дорожнього господарства здійснюється із загального фонду держбюджету, тобто виділення коштів на дороги відбувається за залишковим принципом, після того, як буде задоволено потреби інших сфер економіки, які мають захищені статті або цільові джерела фінансування у спеціальному фонді держбюджету.