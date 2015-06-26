СОТ підтримала скаргу Японії та закликала Україну скасувати спецмито на іномарки
СОТ закликала Україну скасувати спеціальне мито на імпорт автомобілів визнавши його таким, що порушує міжнародні торговельні норми.
Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на інформагенцію AFP.
Експертна панель Світової організації торгівлі (СОТ) підтримала скаргу Японії проти України і закликала Київ скасувати додаткове мито на імпорт автомобілів, запроваджене у 2013 році.
На думку експертів СОТ, рішення України порушує міжнародні торговельні норми. За їхніми висновками, Україна "діяла несумісно" з низкою міжнародних торговельних норм, в тому числі Генеральної угоди з тарифів і торгівлі від 1994 року.
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Україна має "привести свої заходи у відповідність до зобов'язань в рамках цих угод", постановили в СОТ. Також Київ закликають скасувати рішення про додаткове мито.
Україна та Японія можуть оскаржити рішення СОТ протягом 60 днів.
Раніше УНІАН повідомляв, що Україна завершила консультації з країнами-членами СОТ про додатковий імпортний збір, введений 25 лютого для стабілізації платіжного балансу, й отримала підтримку своєї позиції щодо його скасування або наприклад з грудня 2015 роки, або достроково при збільшенні золотовалютних резервів до рівня покриття трьох місяців імпорту.