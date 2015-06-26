СОТ підтримала скаргу Японії та закликала Україну скасувати спецмито на іномарки

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на інформагенцію AFP.

Експертна панель Світової організації торгівлі (СОТ) підтримала скаргу Японії проти України і закликала Київ скасувати додаткове мито на імпорт автомобілів, запроваджене у 2013 році.

На думку експертів СОТ, рішення України порушує міжнародні торговельні норми. За їхніми висновками, Україна "діяла несумісно" з низкою міжнародних торговельних норм, в тому числі Генеральної угоди з тарифів і торгівлі від 1994 року.

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Україна має "привести свої заходи у відповідність до зобов'язань в рамках цих угод", постановили в СОТ. Також Київ закликають скасувати рішення про додаткове мито.

Україна та Японія можуть оскаржити рішення СОТ протягом 60 днів.

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна завершила консультації з країнами-членами СОТ про додатковий імпортний збір, введений 25 лютого для стабілізації платіжного балансу, й отримала підтримку своєї позиції щодо його скасування або наприклад з грудня 2015 роки, або достроково при збільшенні золотовалютних резервів до рівня покриття трьох місяців імпорту.