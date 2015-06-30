Росія зібралася будувати залізницю в обхід України

ВАТ "Російські залізниці" і Міністерство оборони Росії підписали договір про будівництво двухпутної електрифікованої залізниці в обхід України на ділянці Журавка (Воронезька область) - Міллерово (Ростовська область), передає ТАСС з посиланням на джерело в РЖД.

Читайте такожРеформа "Укрзалізниці": колії - державі, вагони - приватникам"25 червня ВАТ "РЖД" в якості замовника і Міноборони РФ в якості виконавця підписали договір про виконання окремих видів робіт, пов'язаних з будівництвом двухпутної електрифікованої залізниці на ділянці Журавка-Міллерово в обхід України", - сказав співрозмовник агентства.

"Мова йде про виконання робіт із зведення земляного полотна на ділянці з 11 по 31-й км", - уточнив він.