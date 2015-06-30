У США можуть заарештувати рахунки на $300 мільйонів у справі "Вимпелкому" і МТС

Міністерство юстиції США звернулося до суду у нью-йоркському районі Манхеттена з проханням заблокувати $300 млн у зв'язку з розслідуванням причетності російських компаній "Вимпелком" і МТС до корупції при роботі в Узбекистані, передає ТАСС з посиланням на Bloomberg.

Агентство відзначає, що, за версією американської влади, яка підключилася до розслідування, що було розпочато в Євросоюзі, кошти, про які йдеться, могли бути отримані в результаті корупційної діяльності. До неї, нібито, могли бути причетні "Вимпелком" і МТС.

Читайте такожВ усіх стільникових операторів Росії вперше зафіксовано відтік абонентів Bloomberg повідомляє, що в документах суду, які потрапили у його розпорядження, говориться, що $300 млн зберігаються на рахунках, які перебувають в Ірландії, Люксембурзі та Бельгії в банках, які належать американській фінансовій корпорації Bank of New York Mellon.

"США стверджують, що "Вимпелком" і МТС використовували мережу підставних компаній і фіктивних контрактів про консультаційні послуги, щоб надати хабаря близьким родичам президента Узбекистану Іслама Карімова в обмін на доступ до телекомунікаційного ринку країни", - йдеться в повідомленні Bloomberg.