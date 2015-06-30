Турецька Turkcell викупила у Ахметова акції стільникового оператора "Астеліт"

Турецький телекомунікаційний холдинг Turkcell підписав договір з фінансово-промисловою групою СКМ, яка належить бізнесменові Рінату Ахметову, про купівлю 44,96% акцій компанії Euroasia Telecommunications Holdings BV (Нідерланди), якій належить один з найбільших українських мобільних операторів «Астеліт» (ТМ Life).

Згідно з повідомленням на сайті турецької компанії, СКМ отримає за свій пакет акцій 100 млн дол.

Таким чином, після придбання решти частки Turkcell консолідувала 100% акцій українського оператора.

Крім того, Turkcell сплатить борги «Астеліта», забезпечені гарантією групи СКМ, а також припинить гарантійні угоди з групою із звільненням останньої від зобов'язань за ними.

Читайте такожБойовики зібралися відібрати в Ахметова і Новинського сільгосппідприємства в Донецькій областіЗа словами генерального директора Turkcell Каана Терзіоглу, які наводяться в повідомленні, придбання пакета акцій здійснено в рамках раніше заявлених планів холдингу за оцінкою можливостей росту для зміцнення позицій компанії в країнах її присутності.

«У цьому контексті ми зробили перший важливий крок в Україні. Ми вважаємо, що Україна буде успішною історією в міжнародних операціях Turkcell і пілотної країною з передачі нашого досвіду в регіоні», - зазначив Терзіоглу, додавши, що дана думка підтверджується успіхами «Астеліту», який за короткий період часу, з 4 червня, почав надавати послуги 3G-зв'язку 2,3 млн абонентів.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого НКРЗІ провела торги на отримання ліцензій на 3G-зв'язок. За результатами торгів оператор «Астеліт» став переможцем конкурсу на 3G-зв'язок з першого лоту, збільшивши стартову вартість ліцензії з 2,708 млрд грн до 3,355 млрд грн.

На даний момент «Астеліт» запустив у комерційну експлуатацію 3G-мережу в Києві і Львові, почав тестування мережі третього покоління в Одесі.

Довідка УНІАН. «Астеліт» - третій за величиною абонентської бази мобільний оператор в Україні. Кількість абонентів оператора на кінець першого кварталу 2015 року становить 13,7 млн, з них активних, які зробили бодай один дзвінок упродовж останніх трьох місяців – 10,3 млн.

Вийшовши у 2005 році на український ринок, оператор створив мережу мобільного зв'язку life:) яка охоплює територію, на якій проживає понад 98% населення України.

У 2014 році «Астеліт» збільшив чистий збиток більш ніж у 21 раз - до 5,593 млрд грн з 0,262 млрд грн в 2013 році.