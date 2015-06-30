У Євросоюзі з червня 2017 року скасують плату за роумінг

У червні 2017 року в країнах Європейського Союзу буде скасовано оплату за роумінг.

Як повідомляє у вівторок в Брюсселі Європейська комісія, відповідного компромісу було досягнуто між трьома інституціями – Європейською комісією, Європейським парламентом та Європейською Радою, передає власний кореспондент УНІАН.

Ці домовленості передбачають, що з червня 2017 року під час подорожування країнами ЄС громадяни будуть платити за свій мобільний телефон стільки, скільки у своїй власній країні. Також кожний європеєць матиме право на доступ до Інтернету „без дискримінації”.

Вітаючи ці домовленості, комісар з питань цифрової економіки та суспільства Гюнтер Оттінгер сказав: "Я вітаю сьогоднішню вирішальну угоду, яка нарешті покладе край роумінгу та встановить прагматичні правила мережевого нейтралітету у всьому ЄС».