Окупанти Криму затвердили проект мосту через Керченську протоку

Про це повідомляє РБК з посиланням на генерального директора "Інституту Гіпростроймост — Санкт-Петербург" Іллю Рутмана.

За словами Рутмана, будівництво моста через Керченську протоку почнеться після отримання позитивного висновку від "Головдержекспертизи" - через два місяці.

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Як зазначається, згідно із затвердженим варіантом, перехід мосту складається з паралельних автомобільної та залізничної секцій.

"Автомобільна дорога складається з 4-х смуг, максимальна швидкість руху по ній 120 км/ч. Пропускна здатність траси до 40 тис. автомобілів на добу. Залізниця включає два шляхи другої категорії залізничних ліній (максимальна швидкість руху по них 160 км/год). Розрахункова швидкість руху пасажирських поїздів по мосту — 120 км/год, вантажних — 80 км/год", - йдеться в повідомленні з посиланням на представника "СГМ-Міст".

Міст починається на Таманському півострові, проходить по існуючій 5-кілометровій дамбі, виходить на острів Тузла, перетинає Керченську протоку, огинаючи мис Ак-Бурун з півночі. Довжина переходу становить 19 км

Згідно з повідомленням, довжина аркових прольотів моста складе 227 м, висота судноплавної арки — 35 м.

"Будувати міст почнуть одночасно з шести ділянок, щоб витримати необхідний темп робіт. Міст обладнають автоматизованою системою управління дорожнім рухом, освітленням, зв'язком, а також комплексом зі збору, очищення і відведення дорожніх поверхневих стоків, що містять забруднення і суспензії", - цитує РБК представника генпідрядника.

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Так, поки "Головдержекспертиза" розглядає проектну документацію, на місці майбутнього будівництва з боку Керчі і Тамані ведеться підготовка до будівництва — розгортається тимчасова інфраструктура — будівельні містечка, технологічні дороги.