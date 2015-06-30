Ціни на авіаперельоти до Одеси завищені через монополію в аеропорту - голова Державіаслужби

Про це в коментарі УНІАН повідомив голова Державної авіаційної служби України Денис Антонюк.

"Авіапереліт до Одеси вже ніяк не може коштувати нижче 1 тис. грн. Причиною цього є те, що в Одеському аеропорту вартість авіапалива архі завищена і є якщо не найдорожчою в Європі, то однією з найдорожчих. До того ж, в Одесі дуже дорогий і повністю монополізований хендлінг. Це все додатково завищує ціну квитка", - сказав Антонюк, коментуючи звинувачення губернатора Одеської області Михайла Саакашвілі на адресу Державіаслужби в монополізації і перешкоді виходу на український авіаринок нових авіакомпаній.

Крім того, Антонюк додав, що ні Україна, ні Міністерство інфраструктури не мають впливу на формування цих цін.

За словами Антонюка, середня ціна на внутрішні авіаперельоти в міжнародних компаніях розраховується як 50 дол. за годину польоту.

"У всьому світі і, зокрема, в Європі працює схема, за якої лоукост в середньому повинен отримати з крісла 50 дол. за годину польоту. При повному завантаженні середній квиток має коштувати 50 дол. Якщо з'являються по 7-10 дол. за переліт, то це означає, що в кінці салону хтось повинен заплатити там 100-150 дол. для того, щоб в середньому було 50 дол. Все інше - це піар, маркетинг і нічого більше", - зазначив він.

Антонюк також повідомив, що звинувачення в тому, що Державіаслужба працює в інтересах авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ), базового українського авіаперевізника, є безпідставними, оскільки всі дозволи МАУ отримала в результаті відкритого конкурсу за певним критеріям, встановленим українським законодавством.

"Є перелік цілком зрозумілих та прозорих критеріїв. Перше - це безпека, друге - пунктуальність. Третій пункт - виконання призначень, які вони вже використовують. Інші компанії, які претендують на цей маршрут, цим критеріям не відповідали", - повідомив він.

Разом з тим Антонюк зазначив, що за результатами конкурсу право на авіаперельоти з Одеси отримали кілька компаній, а з 30 червня поточного року в аеропорту Одеси почне діяти принцип "відкритого неба", що дозволить додатково залучити в аеропорт нові міжнародні авіакомпанії.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня під час засідання конкурсної комісії Державіаслужби з видачі дозволів авіакомпаній на експлуатацію авіамаршрутів голова Одеської обладміністрації Михайло Саакашвілі звинуватив голову Державіаслужби Дениса Антонюка в корупції при видачі прав на експлуатацію авіамарштрутів, монополізації авіаринку і перешкоді новим авіакомпаніям виконувати польоти до України.

Також 26 червня міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський заявив, що Україна з 30 червня в односторонньому порядку впровадить принципи «відкритого неба» в аеропорту «Одеса», а Державна авіаційна служба України офіційно поінформує про це рішення іноземні авіакомпанії.

27 червня після наради з Пивоварським і Саакашвілі президент України Петро Порошенко тимчасово відсторонив Антонюка від виконання обов'язків голови Державіаслужби і розпорядився провести службову перевірку діяльності відомства.

Раніше, 2 квітня, Мінінфраструктури в односторонньому порядку ввело режим "відкритого неба" в аеропорту "Львів", проте, за даними міністерства, притоку нових авіакомпаній у Львівський аеропорт поки не відбулося.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Одеса» належить до групи найбільших аеропортів України і пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки. У січні-травні поточного року аеропорт скоротив пасажиропотік на 4%, а за підсумками 2014 року - на 19,2%, до 864 тис. осіб. Власниками аеропорту є одеські бізнесмени Борис Кауфман і Олександр Грановський. Після призначення на посаду губернатора Михайло Саакашвілі заявляв про необхідність націоналізації незаконно приватизованого аеропорту, але пізніше повідомив, що домовився з власниками про завершення будівництва нового терміналу в аеропорту.