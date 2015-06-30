Державіаслужба колегіально приймає рішення про видачу прав на експлуатацію авіаліній - голова служби

Про це УНІАН повідомив голова Державіаслужби Денис Антонюк, коментуючи звинувачення губернатора Одеської області Михайла Саакашвілі на адресу Державіаслужби в монополізації авіаринку і перешкоді польотів нових авіакомпаній в Україні.

"Я не член ліцензійної комісії. Мені не можна заявити, що я там щось підлаштовую. Ліцензійна комісія складається з дев'яти осіб, які приймають рішення. Мене серед них немає. Я не приймаю рішення - і ми рік боролися, щоб від голови Державіаслужби нічого не залежало і він не приймав жодних рішень", - повідомив Антонюк.

Разом з тим, він зазначив, що вважає всі звинувачення в свою сторону, озвучені Саакашвілі, безпідставними і недостатніми для звільнення з посади.

"Я спокійний, тому що, по-перше, рішення були прийняті за законом, відповідно до встановлених правил. По-друге, я повністю розумію відповідальність за лібералізацію ринку. Мене не можуть звільнити - на це зовсім немає причин. Тому що я всього-навсього попросив Саакашвілі припинити балаканину, а він побіг до президента скаржитися, що його ображають", - сказав Антонюк.

Він також додав, що з боку міністра інфраструктури Андрія Пивоварського до нього і діяльності Державіаслужби ніяких питань немає.

"Міністр повністю розуміє ситуацію. Міністр бачив, як розвивалася історія з ліцензійною комісією і "відкритим небом" в Одесі. Крім того, він бачив, який результат від експерименту у Львові, коли "відкрили" небо і ніхто не полетів не тому, що хтось там щось не давав, а тому що така зараз ситуація в країні", - зазначив Антонюк.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня під час засідання конкурсної комісії Державіаслужби з видачі дозволів авіакомпаній на експлуатацію авіамаршрутів голова Одеської обладміністрації Михайло Саакашвілі звинуватив голову Державіаслужби Дениса Антонюка в корупції при видачі прав на експлуатацію авіамарштрутів, монополізації авіаринку і перешкоді новим авіакомпаніям виконувати польоти до України. За словами Саакашвілі, наслідками дій Державіаслужби стали завищені ціни на авіаперельоти. У свою чергу Антонюк повідомив, що причиною високих цін на авіаперельоти в Одесу є монополія на наземне обслуговування літаків в Одеському аеропорту і найдорожче авіапаливо в Європі. Він також додав, що ні Україна, ні Міністерство інфраструктури не мають впливу на чинники формування цін на авіаквитки.

26 червня міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський заявив, що Україна з 30 червня в односторонньому порядку впровадить принципи «відкритого неба» в аеропорту «Одеса», а Державна авіаційна служба України офіційно поінформує про це рішення іноземні авіакомпанії.

27 червня після наради з Пивоварським і Саакашвілі президент України Петро Порошенко тимчасово відсторонив Антонюка від виконання обов'язків голови Державіаслужби і розпорядився провести службову перевірку діяльності відомства.

Раніше, 2 квітня, Мінінфраструктури в односторонньому порядку ввело режим "відкритого неба" в аеропорту "Львів", проте, за даними міністерства, припливу нових авіакомпаній у Львівський аеропорт поки не відбулося.

Після призначення на посаду губернатора Михайло Саакашвілі заявляв про необхідність націоналізації незаконно приватизованого Одеського аеропорту, що належить одеським бізнесменам Борису Кауфману та Олександру Грановському. Але пізніше Саакашвілі поміняв свою точку зору і повідомив, що домовився з власниками про завершення будівництва нового терміналу в аеропорту.