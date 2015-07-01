Власники розкішних авто від сьогодні починають платити транспортний податок

В Україні з 1 липня 2015 року автомобілісти почнуть сплачувати транспортний податок у розмірі 25 тис. грн на розкішні авто з об'ємом двигуна понад 3 л і віком не більше 5 років.

Цей податок був упроваджений у рамках законодавчих змін до Податкового кодексу, які були ухвалені парламентом наприкінці 2014 року і набули чинності з 1 січня 2015 року.

Згідно з документом, повідомлення про сплату податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються платнику податку до 1 липня, після чого упродовж 60 днів автомобілісти зобов'язані його сплатити. У разі прострочення платежу автовласникові буде нарахована пеня і штраф.

Як повідомляв УНІАН, крім упровадження податку на розкішні авто, з січня 2015 року були упроваджені нові акцизи на автобуси і вантажні автомобілі, переобладнані на легкові автомобілі, які були ввезені як комерційні, і збільшений акциз на ввезення легкових авто.

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За словами міністра фінансів Наталії Яресько, бюджетні надходження від сплати транспортного податку в 2015 році плануються на рівні 400 млн грн. Водночас, у Міністерстві фінансів повідомили, що податок на розкішні автомобілі торкнеться 17 тис. транспортних засобів, або 1,3% від усієї їх кількості.

Експерти та учасники авторинку дуже негативно відреагували на запропоновані зміни до Податкового кодексу. Так, на думку голови Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД) Олега Назаренка, уряд припустився помилки у виборі критерію для оподаткування розкішних авто. На його думку, для критерію «розкішності» авто необхідно було вибрати ціну або потужність автомобіля.