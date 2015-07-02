Яценюк доручив штрафувати російські судна, які незаконно заходять у країну

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Міністерству інфраструктури активізувати роботу з повернення в Україну морських суден, які раніше перебували в анексованому Криму, і вжити заходів з проведення судових розглядів - морського трибуналу щодо втрат, яких Україна зазнала в результаті анексії півострова.

Про це Яценюк заявив під час роботи колегії Мінінфраструктури.

«Я дуже просив би, аби ви не просто знали точну дату (судових засідань і розглядів - УНІАН), а безпосередньо зайнялися цим процесом», - сказав він, звертаючись до керівництва міністерства.

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При цьому він наголосив, що Мінінфраструктури має відстежувати рух суден, насамперед тих, які курсують, зокрема й у напрямку Криму, а потім заходять в материкову Україну. «Контроль за такими суднами – це ваша компетенція. Хочу нагадати, що це порушення міжнародного права, і за це їх треба штрафувати», - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, Україна ініціювала в Європейському суді з прав людини справу «Україна проти Росії» щодо тимчасової окупації та подальшої анексії Кримського півострова. Ця справа була сформована в 2014 році і неодноразово доповнювалась новими фактами. На сьогодні вона містить інформацію про порушення майже всіх статей конвенції із захисту прав людини, починаючи від права на життя, закінчуючи питанням порушення права власності. Мін'юст отримав від близько 4 тисяч підприємств інформацію про втрати в результаті анексії. І зараз, за даними Мін'юсту, ведеться постійна робота зі збору документів на право власності втраченим майном.

У 2014 році міністр юстиції України Павло Петренко заявляв, що сума збитку від окупації Росією Криму оцінюється в 1 трильйон 80 мільярдів гривень.